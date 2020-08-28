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У Миколаївській області Opel зіткнувся з вантажівкою, серед постраждалих 5 неповнолітніх

Правоохоронці встановляють обставини аварії.

У Миколаївській області Opel зіткнувся з вантажівкою, серед постраждалих 5 неповнолітніх
Фото: mk.npu.gov.ua

В Арбузинському районі Миколаївської області ввечері 27 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля. Унаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів, з них п’ятеро неповнолітніх.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався близько 22:20 на автодорозі "Благовіщенське - Миколаїв" біля села Благодатне. За попередньою інформацією, вантажівка Renault Magnum зіштовхнулася з легковим авто Opel Zafira. Внаслідок аварії п’ятеро дітей віком 7, 12, 15 та двоє 17-річних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

33-річний водій від медичної допомоги відмовився. Водій вантажівки не постраждав.

Фото: mk.npu.gov.ua

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Правоохоронці встановляють обставини аварії.

Раніше повідомляли, що двоє дітей загинули в ДТП з вантажівкою у Полтавській області.

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