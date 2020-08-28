У суботу в Києві +28, без опадів

У суботу, 29 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12... +14 градусів, вдень +26... +28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5... +10 градусів, вдень +17... +22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень + 24... +29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9... +14 градусів, вдень + 26... + 31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, вдень +23... +28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11... +16 градусів, вдень + 27... + 32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12... +17 градус, вдень +25... +30 градусів.

28 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.