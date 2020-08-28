«Я досі боюся багатоповерхівок». Як минув рік потерпілих від обвалу в Дрогобичі

Для непричетних нагадування про трагедію з’являється все рідше ― перші ночі, 9 днів, 40 днів, тепер от роковини. Натомість потерпілі пам’ятають про неї щоденно, хоча воліли б забути. LB.ua розповідає, яким був цей рік для них.

До районного центру на Львівщині була прикута увага цілої країни ― найбільші телеканали, перші шпальти, гучні заяви можновладців. Так тривало кілька днів ― а потім стихло. І місцеві залишилися на самоті не тільки з руїнами на Грушевського. По людях теж ніби пройшли тріщини, що виявили і здатність допомогти, і заздрість, і байдужість, і співчуття. Врешті, через рік влада прозвітувала про виконані обіцянки, усі мешканці та мешканки знайшли нове житло, а волонтерки підтримують поодинокі зв’язки з тими, хто найбільше цього потребує.

Фото: Ірина Громоцька

«Розслабся і запий водою»

Вулиця Грушевського ― одна з головних у Дрогобичі. Вона поєднує залізничний вокзал і центр міста. Тож перехожих не бракує. У буднє пообіддя вони проходять повз обвалений будинок, придивляючись, та все ж без особливої цікавості ― знелюднений дім обгороджений парканами і стоїть так уже цілий рік, що далі, то більше позбуваючись атрибутів колишнього життя.

Під парканом ― імпровізований меморіал. У перші дні після трагедії містяни і містянки несли на Грушевського,101 ікони, свічки і м’які іграшки. По інший бік від паркану лежать насипом речі, що лишилися від загиблих: яскраві пластикові дитячі іграшки, вицвілий одяг, сірий насип пороху. Будинок зостався без пластикових вікон і балконів ― їх знімали самі мешканці та мешканки, щоб продати за пів ціни. Видно тільки старі дерев’яні. Вони обманюють, ніби будинок ще живий ― на першому поверсі в кухні висить біла фіранка з грушами, відчинені кватирки затягнуті зеленавою сіткою від комарів і мошок. Наприкінці торішнього серпня було спекотно ― часто провітрювали.

Фото: Радіо Свобода

На стінах і куцих залишках підлоги зруйнованого під’їзду втрималися бліда ікона Матінки Божої, засклене фото жіночої укладки в перукарні, лазуровий потрощений акваріум, пальта і чорна курточка в білий горошок, ослінчик з в’язаною накидкою, диван, банки з консервацією, червона мочалка для душу, дзеркало без єдиного ґанджу, жовто-зелений рушник на гачку поруч, тарілки над раковиною, акуратно поставлені в сушку, синя поличка зі спеціями, качалка для тіста. Деякі з цих речей ― ледь не єдине, що лишилося по смерті мешканців і мешканок. Обвалом потрохи розростається бур’ян.

Це місце Мар’яна досі намагається оминати. Рівно рік тому вона востаннє ночувала у квартирі на четвертому поверсі в першому під’їзді. Та квартира дісталася їй у спадок від діда. У ніч обвалу вона з чоловіком була вдома. Мар’яна прокинулася від дивного звуку. Спершу гадала, що то протяги під шатровим шиферним дахом. Подумала ― буря. Але за вікном стояла стіна пилу. Тож вирішили з чоловіком, що це обвал старого дитсадка за церквою. Та побачивши, як жінка біжить через їхній двір, Мар’яна наполягала, щоб він вийшов подивитися ― раптом хтось в’їхав у припарковані авто.

Чоловік одягнув шорти, накинув спросоння куртку і спустився. Мар’яні здавалося, що його не було 15 хвилин ― насправді ж дві. Чоловік лишив у квартирі телефон, тож вона спустилася перевірити, що трапилося.

Вихід з під’їзду закривала вирвана труба. На подвір’ї стояла 80-річна сусідка ― онімівши, показувала пальцем на обвалений під’їзд.

Фото: Ірина Громоцька

Мар’яна кинулася шукати чоловіка. Він уже розбирав завали, не очікуючи рятувальників. Приїхали пожежники та «швидка». Далі у спогадах ― суцільний туман. Ніч була неправдоподібно довгою ― такою ж, як ті перші дві хвилини чекання.

Уранці Мар’яну з чоловіком пустили у квартиру по документи та речі. Вона стояла перед шафою, розгублено перериваючи коробки зі взуттям, тоді міліціянт сам зняв кіпу одягу з вішаків, вручив Мар’яні і на тому було все. Наступного дня вона не мала, у що переодягнутися ― серед купи одягу виявилися лише куртки та святкова сукня.

Та за житло жінка не переживала ― обіцяли, що за кілька днів перший і четвертий під’їзд знову заселять. Часом хтось пускав чутки, що це вже кінець ― тоді дехто заходив у відкриті під’їзди по речі. Мар’яна з чоловіком найняли бус для переїзду, та їх переконали, що скоро доведеться усе назад привозити. Тож напівпорожній бус поїхав у гараж з весільним сервізом і коробками. Мар’яна ходила до квартири поливати вазони ― щоб не засохли до їхнього повернення. На стінах не було жодної тріщини. А за кілька днів будинок арештували ― заварили двері. Ще згодом експертна група визначила, що жити там небезпечно і все треба зносити. Через кілька місяців дозволили зайти і забрати те, що можна було винести.

Фото: Ірина Громоцька Мар’яна

Спершу жили в свекрухи. Потім ― орендували однокімнатну квартиру з думкою, що то на кілька місяців. Минув рік ― мешкають у ній досі.

― Ми з чоловіком робили ремонт у квартирі два роки. Для себе, не на продаж. Як-не-як, багато втратили, ― каже Мар’яна. ― Ми не живемо в поганих умовах, але хочеться вже мати нове житло і забути про все це.

Подружжя хотіло купити квартиру в новобудові ― після обвалу мало хто з вцілілих мав бажання переїжджати до старої багатоповерхівки. Проте за умовами відшкодування могли купити лише ту квартиру, де вже хтось мешкає ― щоб інвесторів новобудови не ошукали. Тож пропонували часом і «хрущівки». Пошуки нового житла тривали кілька місяців.

Фото: Ірина Громоцька

Дрогобич ― місто невелике, і придбання житла тут не гарячкове: хтось купує, хтось продає, без особливих спалахів активності на ринку. Але після обвалу стало зрозуміло, що тепер у місті шукатимуть нове постійне житло пів сотні родин, а оплачуватиме покупку держава. Тож за кілька місяців квартири здорожчали на тисячі доларів ― подекуди й на 10.

― Говорили, мовляв, яка різниця, то ж гроші «держава дала», ― каже Мар’яна, та радше спокійно, аніж обурено. ― Але мені ніхто нічого не дав ― ми самі все для себе вигризали. Стільки наїздилися, стільки листів написали, стільки звернень. У держави не можна просто так щось взяти.

Через два тижні по трагедії інтерес до потерпілих почав вщухати, натомість їхні проблеми тільки починалися. Люди переживали, що роками житимуть у гуртожитках і орендованих квартирах. Знайомі Мар’яни тільки зневажливо кидали: «Розслабся і запий водою ― ніхто вам нічого не дасть. Проси Бога, щоб дозволили в обвалений повернутися».

Фото: Ірина Громоцька

Та Мар’яна не збиралася сидіти, склавши руки. Була в складі ініціативної групи ― п’ятеро, що мали сили і час, зверталися і до президента, і до уповноваженої з прав людини, і до губернатора, і до міського голови, і в Кабінет міністрів, і у Верховну Раду. Відпросившись з роботи в управлінні юстиції, ходила на зустрічі з місцевою владою, їздила до Львова. Іноді ці зустрічі доводилося мало не випрошувати ― пропонували прийти на прийом через три місяці.

― Решта просто приходила на збори, ставила підписи ― не були такими ініціативними, як ми, ― пригадує жінка. ― Але це нормально, я їх розумію. По-перше, у будинку багато пенсіонерів. По-друге, люди пережили таку втрату.

Найтяжчим був кінець 2019 року. Наприкінці грудня місто таки отримало кошти від держави, проте бюджетний рік закінчився ― і вони повернулися назад до держбюджету. Мар’яна каже, що міський голова запевнив: нема чого переживати, 8 січня гроші знову будуть у них. Тож різдвяні свята зустрічали з надією. Та у січні зрозуміли, що коштів не буде: спершу обіцяли 15 січня, потім у лютому.

Фото: Ірина Громоцька

Коли ініціативна група поїхала до губернатора, виявилося, що їм узагалі нічого не планували повертати ― з новим бюджетним роком процедуру треба було починати заново. Знову почалися листи, звернення, погодження, тижні чекання рішень від міністерств.

― Це тільки для нас трагедія, а для чиновників ― просто робота. Боліло саме нам, ― спокійно каже Мар’яна. ― Проте нам дуже допомагали і в міністерствах, і знайомі, і волонтери, самі ми не впоралися б. У кожній біді є добро. Але ні, просто так нам нічого не дали.

Мар’яна з чоловіком уже придбали нову квартиру, але ще не переїхали з орендованої ― завершують ремонт. Спершу була думка поїхати з Дрогобича, щоб нічого не нагадувало повсякчас про трагедію. Та потім емоції вщухли, гору взяли аргументи про роботу і близьких. Тож Мар’яна мало не за безцінь продала все, що лишилося з тієї квартири, щоб не нести далі в життя ті спогади ― тільки сервіз подарований лишила.

Фото: Ірина Громоцька

Як потерпілі отримали квартири

25 серпня міська рада Дрогобича прозвітувалася Кабінету міністрів про виконання плану з допомоги постраждалим. За рік усі родини придбали нові квартири за ціною 16 000 гривень за м2. Перший договір підписали 18 травня ― з рештою впоралися за три місяці. За рішенням Кабінету міністрів кошти особисто ніхто не отримував ― ними відразу оплачували покупку квартири.

Адріан Вишницький, головний спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради, каже, що це ― доволі швидко.

― Це була надзвичайна ситуація регіонального рівня. Ми писали листи, збирали документи, надсилали їх у чотири міністерства. Це кропітка справа, ― каже чоловік.

Фото: Ірина Громоцька Адріан Вишницький

На шафі поруч з його столом ― три грубі пластикові папки з документами всіх потерпілих. Перед комп’ютером лежить роздрукований звіт для Кабміну. Каже, якби не встигли, довелося б знову писати численні звернення і просити продовжити термін виконання, або ж ― шукати гроші у міському бюджеті. Такої суми там немає.

Усього держава виділила на допомогу 46 мільйонів гривень. З них більш як 300 тисяч повернули ― таке траплялося, коли нова квартира була меншою за площею, ніж втрачена.

Але при цьому мешканці та мешканки доплатили за житло понад 1 мільйон гривень ― так робили у разі покупки більшого помешкання. Також у міськраді розподіляли волонтерську допомоги і пожертви.

― Управління соціального захисту виділило кошти всім для оренди тимчасового житла. Декого поселили в готель. Складали список житла, яке пропонують у місті, але переважно люди шукали помешкання самостійно, ― розповідає Адріан Вишницький. ― Купити могли в будь-якому місті.

Фото: Ірина Громоцька

За рік померли троє людей з будинку ― довелося вирішувати ще й питання успадкування, бо заповітів не було. Іноді доводилося мало не вмовляти співвласників домовитися між собою.

― Ну ви уявіть ― 59 квартир, стількох людей розселити ― і всі різні! ― емоційно каже чоловік. ― Вимоги ініціативної групи пришвидшити процес були справедливими, та ми ніяк на це не впливали. Але добре, що квартири є у всіх ― іноді постраждалі роками їх не отримують. Підприємцям ми ще не допомогли фінансово, але будемо думати, як цьому зарадити ― Кабінет міністрів грошей для них не дав.

Цьогоріч у Дрогобичі виділи вже понад мільйон гривень на інші аварійні будинки. Адріан Вишницький ніби винувато посміхається ― звісно, цього замало. 60% будинків міста потребують ремонту. Але додає: це проблема не тільки міста ― такі будинки по всій країні.

Фото: Ірина Громоцька

Ще один у спику катастроф

Зранку 28 серпня Ярославові зателефонували ― обвалився будинок, де мешкала його теща. Тієї ночі вона лишилася в них, адже зранку планували родиною йти до церкви. Проте сім’я відразу ж поїхала до обвалу. Коли шок минув, мешканці та мешканки зібралися в школі №16, що була навпроти. Приєдналися також родичі, волонтери й волонтерки. Людям приносили воду, їжу, засоби гігієни.

За кілька днів Ярослава запросили на загальні збори. Він, викладач університету, ніби за звичкою взяв слово перед аудиторією і запропонував розбитися на робочі групи. Так окремі люди почали контролювати соціальну допомогу від місцевої влади, розселення потерпілих, експертизу будинку, співпрацю з владою. Сам Ярослав опинився в останній.

Разом з рештою він їздив до Львова на зустрічі з губернатором, спілкувався з депутатом Верховної Ради, що допомагав з просуванням справи у міністерствах, повсякчас нагадував місцевим органам влади про проблему. Раніше чоловік знав лише кількох сусідів, але трагедія об’єднала ― розкидані по місту чи навіть регіону люди знайомі ближче, ніж тоді, коли жили в одному домі.

Фото: Ірина Громоцька Ярослав

― Наша ініціативна група збиралася в червні, тепер ми всі важливі питання вже вирішили, ― розповідає Ярослав. ― Ми бралися зробити власну громадську організацію і самостійно розпоряджатися пожертвами.

Чоловік пояснює: не створили, бо Анна Савицька, яку запросили головувати, хотіла, щоб мешканці постраждалого будинку на Грушевського створили організацію, яка опікувалася б усіма аварійними будинками міста. Після невдачі вона перестала приходити на наради та контактувати зі всіма потерпілими, крім кількох родин, яким допомагала адресно.

― Пропозиція хороша. Але таку організацію треба створювати всім разом, а не окремому будинку, ― говорить Ярослав.

Так само як належне він сприймає і поступове затихання інтересу до долі потерпілих:

― У нас люди, як відгукувалися, допомагали, зібрали 300 тисяч гривень ― відчули чужу біду, як свою. Але потім це почало стиратися. Завжди щось десь стається ― і Дрогобич просто ставав ще одним у списку катастроф. Але цю трагедію тяжко передати словами ― вона по душах людей пройшла.

Фото: Ірина Громоцька

Добра воля

Волонтерка Світлана Клюєва одна з перших потрапила на місце обвалу ― поверталася з нічних зйомок фільму «Дрогобицька Голгофа». Та те, що побачила на Грушевського, нажахало її більше, аніж фільм про радянській репресії.

― Я не мала знайомих у тому будинку, тож вдалося вимкнути емоції і взяти себе в руки, ― пригадує Світлана. ― Почали складати списки людей, що могли опинитися під завалами, налагоджували зв’язок з журналістами, щоб не поширювалася дезінформація про вибух газу.

Світлана також складала списки потреб, координувала спільну роботу соціальної служби і потерпілих ― раніше місто не зазнавало таких катастроф, тож ніхто не розумів, як саме працювати. Та найбільше часу жінка провела на польовій кухні, куди приходили і рятувальники ― майже два дні і ніч. Пригадує, що найперше потерпілі потребували тимчасового помешкання, засобів гігієни і продуктів. І всього було вдосталь ― місцеві кинулися на допомогу. Згодом уже допомагала з орендою житла, на місяць організувала харчування у місцевих кав’ярні та їдальні. Світлана майже весь час присвячувала потерпілим ― тоді саме не мала роботи, жила одна з дитиною, тож мала більше можливості бути включеною, ніж решта. Її телефон мали і соцслужби, і медіа, тож жінка стала посередницею.

Проте каже, що на трагедії намагалися і нажитися ― з’явилися підроблені благодійні рахунки, зловживали з продуктами. Від ненависників у соцмережах перепало і Світлані. Та намагалася зберігати холодний розум і фільтрувати інформацію.

Фото: Ірина Громоцька

Жінка дотепер допомагає Оксані Терлецькій, у якої був зламаний хребет. Її ще чекає завершення фізичної реабілітації. Так само контролює психологічну реабілітацію жінки, що втратила всю родину під час обвалу.

― Людям життя уже не повернеш. Але великий плюс, що всі родини вже мають квартири, ― каже Світлана. ― Я не думаю, що Дрогобич оговтався від трагедії. Може, мине річниця і спогади лишаться позаду.

Травма на все життя

Мешканці та мешканки другого під’їзду, що обвалився, не надто охочі до розмов. У перші дні по трагедії давали інтерв’ю, але наразі досі проживають горе і не хочуть зайвий раз його згадувати. Особливо, якщо когось втратили. Значно простіше говорити з тими, хто лишився тільки без майна.

Пані Аллі 60. Тієї ночі вона була з 81-річною мамою ― старенька часто потребувала допомоги. Вона мешкала у вцілілій частині другого під’їзду ― дві з чотирьох квартир на сходових майданчиках лилишися неушкодженими.

Фото: Ірина Громоцька Алла

О 3 ночі пані Алла прокинулася від плачу дітей ― звук обвалу вона не почула. Виглянула на балкон, але за пиловою завісою, та ще й у темряві, не розгледіла провалля за стіною власної квартири. А потім почула оголошення: треба покинути будинок через загрозу обвалу. Пані Аллу та її маму з паличкою виводили рятувальники ― на сходовій клітці були гори уламків. За кілька годин жінки поїхали до іншої квартири сім’ї.

― Я у тій квартирі більшу частину життя провела, майже 30 років, ― каже пані Алла. ― Ми встигли тільки забрати документи ― вони в папочках були складені. Навіть кульочок у коридорі не взяла, просто притиснула папки до себе і вийшла.

Забрати тепліший одяг змогли згодом. Жінка захопила ще трохи посуду з серванту ― у кухню боялася заходити. Так само, як і в мамину кімнату, що сусідувала з прірвою. Там лишився мамин альбом і дитячий альбомчик сина ― пам’ять і спокій стали найбільшими втратами для родини тієї ночі.

― Мама жила там 60 років, ― розповідає жінка. ― Вона, як і більшість мешканців, працювала на швейній фабриці ― підприємство видало квартири людям у черзі. Вони разом працювали, знали одне одного, діти разом росли, стільки там спогадів було. Тому наші старенькі це особливо болісно сприйняли. Мамі важче. Дітей люблять, діти забрали до себе ― але ж то був дім.

Фото: Ірина Громоцька

Для мами однокімнатну квартиру вже придбали, проте ще треба облаштувати кухню. Будинкові всього 9 років ― старішим, як каже пані Алла, тепер у місті не довіряють, а постраждалі ― і поготів. Дехто купив приватні будинки ― аби тільки нічого зверху не могло впасти. Та й на балкон виходити страшно ― над головою висить бетон.

― Спершу ми всіх цікавили, а тепер інтерес ніби спав, люди почали забувати, ― каже пані Алла. Вона говорить бадьоро, хоч їм помітно тяжко: ― Я стараюся не задумуватися над тим, що сталося. Але я вам чесно скажу, часу небагато минуло, і я досі переживаю, досі боюся багатоповерхових будинків. Я ж ніколи раніше не замислювалася над цим! Ця боязнь лишиться на все життя.

З дозволу Бога

На досі чистому металевому паркані навколо будинку на Грушевського ― єдине роздруковане оголошення. Повідомляють про те, що салон ритуальних послуг «Оберіг» тепер за рогом.

Оголошення повісив Роман. Раніше його «Оберіг» був на першому поверсі обваленого будинку, у третьому під’їзді. Вони мали там чотирикімнатну квартиру ― в одній був склад, дві об’єднали у зал, в іншій, що поруч з кухнею і ванною, жила мама Ярослава Степанівна. Роман з родиною мешкав у сусідньому будинку. Ритуальний магазин відкрили у 2003 році, і спершу Роман подавав документи на те, щоб з житлового фонду виключили три кімнати, а мамину лишили зареєстровану як помешкання. Проте отримав відмову ― й офіційно магазином було все приміщення.

Фото: Ірина Громоцька Роман

У ніч обвалу мама була вдома. Вибігла на вулицю і подумала, що впав балкон. Коли пил почав осідати, побачила під дахом небо ― і зрозуміла, що замість частини другого під’їзду порожнеча. Першою побігли на звук дружина Романа, відтак повернулася і покликала чоловіка ― той кинувся перевірити, чи жива мама. Переконавшись, почав розбирати завали. Хоч було небезпечно під навислим дахом, та лік ішов на хвилини.

Роман встиг дістати наляканого 5-річного хлопчика. Коли приїхали рятувальники, усіх волонтерів відтіснили ― щоб бува не зробили гірше і щоб самі не стали жертвами.

Наступного дня Роман безкоштовно віз тіла всіх загиблих, був на похоронах. Каже, грошей не брав ― бо ж сусіди. Поки з-під завалів не дістали останнє тіло, вся родина хотіла вірити, що є ще хтось живий. Ставали разом на недобудову, де тепер магазин, і заглядали зі сподіванням за нашвидкуруч зведений дощатий паркан.

Фото: Ірина Громоцька

Пізніше, передивляючись відео з камер спостереження поруч з магазином, Роман буде чути пронизливий дитячий писк і нелюдські доросліші крики. Дивитися було страшно, але все ж вирішив зберегти відео і завантажив на телефон. Щоправда, помилився форматом ― і відео таки зникло. Вирішив, що й на краще ― не переслуховуватиме.

Тоді їх не впускали до магазину три дні ― не могли забрати товар. Та врешті дозволили. Роман забрав навіть бруківку, що лежала при вході ― постелив її перед новим «Оберегом». Тепер замість людного колись магазину ― порожнє приміщення, де лишився старий стілець, банки з консервацією і вже висохлий на гербарій вазон. Мама довго боялася ходити повз.

Ярослава Степанівна пішла жити до Романа, а він за кілька місяців добудував новий дім, який зводив до того вже сім років. Тепер саме тут, позаду обваленого будинку, новий магазин «Оберіг», квартира для мами і ще дві квартири на другому поверсі для великої родини ― у Романа четверо дітей.

Тепер з одного боку його дому ― обвал, з іншого ― вічно гамірний дитячий майданчик. Та в новому приміщенні справи йдуть гірше ― схований у дворі, магазин не такий прибутковий, як на центральній вулиці.

Фото: Ірина Громоцька

Після обвалу підприємців об’єднала не тільки колишня спільна будівля, а й нова спільна тривога ― ані від Кабінету міністрів, ані від місцевої влади, ані від волонтерів вони не отримали ані копійки допомоги. Допомогти обіцяють після 25 серпня ― тобто аж через рік після обвалу.

― Чому всім мешканцям компенсували втрати, а нам ні? ― риторично запитує Роман. ― Ми ж самі платили податки в міський бюджет. Ми теж маємо право на допомогу ― ми ж втратили майно, продуктовий магазин «Плюс» втратив багато товару, перукарня повністю під завалами. Та й навіть самі мешканці ― вони поділили між собою 300 тисяч гривень з благодійного фонду. Вийшло трохи більше 4 тисяч гривень ― невелика ж сума. Вона не дуже змінилася б, якби туди додали і п’ятьох підприємців. Вона і нам не допомогла б, але ми хоч не почувалися б відкинутими. Просто боляче, що так вчинили самі ж постраждалі. Вони ходили у наш салон, у перукарню, у магазин ― та навіть знали, що моя мама там жила.

Фото: Ірина Громоцька

Ярослава Степанівна поселилася в приміщенні магазину через задум цілодобової роботи. Роман каже, що вони були першим салоном ритуальних послуг у місті, який у будь-який час міг продати домовину чи забрати тіло. Раніше ж містянам і містянкам доводилося чекати ранку, якщо людина помирала після 18:00.

― Моя робота ― доставити тіло в морг у будь-який час, ― каже Роман. ― Я доставляв тіла: утоплеників, повішених, знайдених у лісі, у болоті, у полі, вбитих, покалічених потягом. Але те, що сталося ― це немає з чим порівняти. Одна справа ― возити тіла людей, що прожили свій вік. Я ж розумію, що це нас усіх чекає. Але зовсім інше ― коли через чиюсь помилку помирає маленька дитина, яка й не жила. Ті похорони… Вони й відчувалися інакше. Та що там, людину в будь-якому віці шкода. Але треба більше цінувати людей, поки вони живі ― я це добре знаю через свою роботу.

Роман замовкає, і додає:

― Я багато смертей бачив. Але моє переконання таке: якою дивною і незрозумілою не була б смерть ― будь-яка з дозволу Бога.

Фото: Ірина Громоцька

***

Уже після розмови телефоную Ярославу уточнити деталі. На прощання він каже:

― Те, що я вам сказав ― то не весь той біль. Але моя теща пише вірші про обвал ― то він є у тих рядках.

Рядки прості, навіть наївно-школярські. Але, врешті, до них можна звести будь-яку втрату: «Весь вік там прожила. Я дуже сумую. Був то милий мій куточок, За ним так баную».