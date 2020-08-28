Штаб ООС відзвітував про відсутність обстрілів і втрат

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає, інформує пресцентр ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що сапери ДСНС Об’єднаних сил за останню добу розмінували понад 8 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 48 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 29 будинків, ще на 54 об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала президента Володимира Зеленського з досягненням перемир’я на Донбасі.

26 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США, під час якої похвалився Помпео результатами режиму "тиші" на Донбасі.