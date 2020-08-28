У ніч на 28 серпня в Умані Черкаської області місцеві жителі викликали поліцію після того, як до міста прибув мікроавтобус з паломниками.

Місцеві вимагали, щоб поліція вигнала паломників, але правоохоронці відмовилися.

Про це повідомив депутат Уманської райради Сергій Алєксєєв, який оприлюднив відео з місця події.

За даними Суспільного, конфлікт пов’язаний із грошима. Як пояснив виданню представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, біля будинку, в якому проживають місцеві жителі, хасиди почали будувати синагогу, проте через будівництво в будинку почали з'являтися тріщини. Хасиди дали гроші на ремонт, але мешканці будинку попросили ще грошей.

"Вони хочуть, щоб хасиди викупили їхній будинок за $1 млн, погрожуючи, що лише так вдасться залагодити конфлікт. Представник фонду говорить - ця сума завелика", - йдеться в повідомленні.

За словами представника Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана, місцеві зняли відео, щоб спровокувати конфлікт.

У пресслужбі поліції Черкаської області заявили, що за фактом цього конфлікту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав громадян за ознаками політичних та інших переконань, поєднаних із насильством). Постраждалих і затриманих унаслідок зіткнення немає, з'ясовуються всі обставини.

За даними правоохоронців, 27 серпня близько 23:00 до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою Брацлавських хасидів, які прибули до міста Умань для святкування Рош-га-Шана.

Виїздом на місце події було встановлено, що група місцевих мешканців перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це загрозою розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом.

Нагадаємо, 15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

25 серпня президента Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.