Мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді у місто

Міський голова Умані Олександр Цебрій закликав владу України дозволити влаштувати контрольно-пропускні пункти для контролю в’їзду в місто і хотів би тестувати на COVID-19 тих хасидів, які вже прибули до міста до запровадження заборони іноземцям на в’їзд до України.

В інтерв’ю Радіо Свобода Цебрій засудив події попереднього вечора, коли група місцевих мешканців намагалася не пропустити прибулих паломників.

За його словами, КПП вже діяли на початку спалаху COVID-19. Але тепер, коли Умань разом зі всією Черкаською областю перебуває в зеленій зоні карантинних обмежень, місцева влада не має повноважень створити їх знову.

"Але ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення, з тим, щоб нам повернули таку можливість. Я взагалі виступав за те, щоб органам місцевого самоврядування було надано таку можливість – посилювати або послаблювати карантинні заходи, бо ніхто, крім влади на місцях, не може швидко орієнтуватися, що потрібно тому чи іншому місту", – додав Цебрій.

Щодо тих паломників-хасидів, які вже прибули до Умані, він вважає необхідним, "правильним і логічним" провести тестування цих людей на наявність чи відсутність захворювання COVID-19. Він вважає, що це повинна робити відповідна комісія за участю представників поліції, лікарів, працівників муніципалітету.

Мер Умані також розкритикував протистояння між групами місцевих мешканців і паломників.

Раніше повідомляли, що в ніч на 28 серпня в Умані місцеві жителі викликали поліцію після того, як до міста прибув мікроавтобус з паломниками. Люди вимагали, щоб поліція вигнала паломників, але правоохоронці відмовилися.

Із приводу згаданого конфлікту поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, в’їзд іноземців в Україну заборонений. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, 25 серпня президент Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента.

Число паломників, які вже прибули до України на це святкування, наразі не уточнюють.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.