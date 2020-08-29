У Борисполі Київської області чоловік на автозаправній станції викрав чотирирічну дівчинку. Нападника оперативно затримали, він зізнався, що викрав дитину зі злочинними намірами.

Про це повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

"Невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклась від доньки, розраховуючись за паливо, викрав дівчинку, посадив її в автівку і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про викрадення дитини до спецлінію 102 надійшло від батьків близько 20 години", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київської області

З метою розшуку злочинця була введена поліцейська спецоперація. Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець.

Дитину повернули батькам неушкодженою. Зловмисник перебуває у СІЗО. За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, що 23 жовтня в селищі міського типу Коцюбинське Київської області невідома жінка, що представилася волонтеркою, викрала у матері 3-місячне немовля. Через 4 години правоохоронці знайшли автомобіль, на якому викрали немовля, а потім в Софіївській Борщагівці затримали жінку. Вона спочатку заперечувала свою причетність до злочину, потім почала співпрацювати зі слідством.