Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаКультура

У Дрогобичі вшанують пам'ять письменника та художника Бруно Шульца

У Дрогобичі відбудеться XXIV Міжнародний літературно-мистецький проєкт «Друга Осінь» пам'яті Бруно Шульца.

CultHub
У Дрогобичі вшанують пам'ять письменника та художника Бруно Шульца
Проєкт "Друга осінь" 2024
Фото: фото організаторів

19–20 листопада у Дрогобичі вже в двадцять четверте відбудеться щорічний Міжнародний літературно-мистецький проєкт «Друга Осінь» — подія, що вшановує пам’ять Бруно Шульца та утверджує цінність творчості й уяви як сили, здатної долати смерть і забуття. Назва фестивалю відсилає до однойменного оповідання Шульца та символізує іншу перспективу життя — життя культури, що триває попри трагедії.

Проєкт, присвячений роковинам загибелі Бруно Шульца, організовує Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька Дрогобицького університету спільно з Краківським університетом Комісії національної освіти, Товариством «Фестиваль Бруно Шульца» (Люблін), Генеральним консульством РП у Львові, Польським Інститутом у Києві, Інститутом Адама Міцкевича та численними партнерами. «Друга Осінь» об’єднує людей, для яких література і мистецтво є важливими опорами у часи боротьби України з російським терором та варварством.

співорганізаторка &quot;Другої осені&quot; Віра Меньок, професор Павел Прухняк та есеїст та перекладач Юрко Прохасько
Фото: фото організаторів
співорганізаторка "Другої осені" Віра Меньок, професор Павел Прухняк та есеїст та перекладач Юрко Прохасько

Традиційно дводенний цикл подій розпочнеться 19 листопада об 11:00 екуменічною зустріччю та спільною молитвою — на місці загибелі Шульца та на Алеї Пам’яті. Тут вшановуватимуть як митця, так і всіх, хто присвятив себе збереженню пам’яті про нього та багатокультурну історію Дрогобича, а також загиблих захисників і захисниць України й усіх невинних жертв російської агресії.

Після молитви на гостей чекає велика культурна програма: зустрічі з українськими та польськими письменницями й письменниками, наукові дискусії, презентації, художня виставка за мотивами «Цинамонових крамниць», перформативна моновистава за текстами Шульца та українсько-польська поетична вистава в укритті Дрогобицького театру.

Проєкт &quot;Друга осінь&quot; 2024
Фото: фото організаторів
Проєкт "Друга осінь" 2024

Учасниками цьогорічної «Другої Осені» стануть Антон Логов, Орфеуш Якубішин, Йоланта Курська, Ґжеґож Ґауден, Андрій Павлишин, Богдан Задура, Григорій Семенчук, Остап Сливинський, Юрко Прохасько, Наталія Котенко-Вусатюк, Лукас Йоура, Данило Ільницький, Павел Решка, Олександр Бойченко, Наталя Ткачик, Яцек Подсядло, Павел Прухняк, Лотар Квінкенштайн, Ґжеґож Юзефчук, Анна Прухняк, Юрко Федчук, Катажина Кучинська-Кошани, Магдалена Рабізо-Бірек, Моніка Шнайдерман, Кшиштоф Скібський, Катерина Гладка, Мацєй Трамер, Юзеф Олєйнічак.

Інститут Адама Міцкевича цього року підтримує постановку українсько-польської поетичної вистави за віршами Василя Муліка та Казімежа Вєжинського — частини циклу «вірші в укриттях», що триває в Дрогобичі з 2022 року в межах ШульцФесту.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до подій «Другої Осені» та спільно вшанувати спадщину Бруно Шульца й силу культури, що тримає нас у часи війни.

Програма фестивалю за лінком. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies