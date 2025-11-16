У Дрогобичі вшанують пам'ять письменника та художника Бруно Шульца

19–20 листопада у Дрогобичі вже в двадцять четверте відбудеться щорічний Міжнародний літературно-мистецький проєкт «Друга Осінь» — подія, що вшановує пам’ять Бруно Шульца та утверджує цінність творчості й уяви як сили, здатної долати смерть і забуття. Назва фестивалю відсилає до однойменного оповідання Шульца та символізує іншу перспективу життя — життя культури, що триває попри трагедії.
Проєкт, присвячений роковинам загибелі Бруно Шульца, організовує Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька Дрогобицького університету спільно з Краківським університетом Комісії національної освіти, Товариством «Фестиваль Бруно Шульца» (Люблін), Генеральним консульством РП у Львові, Польським Інститутом у Києві, Інститутом Адама Міцкевича та численними партнерами. «Друга Осінь» об’єднує людей, для яких література і мистецтво є важливими опорами у часи боротьби України з російським терором та варварством.
Традиційно дводенний цикл подій розпочнеться 19 листопада об 11:00 екуменічною зустріччю та спільною молитвою — на місці загибелі Шульца та на Алеї Пам’яті. Тут вшановуватимуть як митця, так і всіх, хто присвятив себе збереженню пам’яті про нього та багатокультурну історію Дрогобича, а також загиблих захисників і захисниць України й усіх невинних жертв російської агресії.
Після молитви на гостей чекає велика культурна програма: зустрічі з українськими та польськими письменницями й письменниками, наукові дискусії, презентації, художня виставка за мотивами «Цинамонових крамниць», перформативна моновистава за текстами Шульца та українсько-польська поетична вистава в укритті Дрогобицького театру.
Учасниками цьогорічної «Другої Осені» стануть Антон Логов, Орфеуш Якубішин, Йоланта Курська, Ґжеґож Ґауден, Андрій Павлишин, Богдан Задура, Григорій Семенчук, Остап Сливинський, Юрко Прохасько, Наталія Котенко-Вусатюк, Лукас Йоура, Данило Ільницький, Павел Решка, Олександр Бойченко, Наталя Ткачик, Яцек Подсядло, Павел Прухняк, Лотар Квінкенштайн, Ґжеґож Юзефчук, Анна Прухняк, Юрко Федчук, Катажина Кучинська-Кошани, Магдалена Рабізо-Бірек, Моніка Шнайдерман, Кшиштоф Скібський, Катерина Гладка, Мацєй Трамер, Юзеф Олєйнічак.
Інститут Адама Міцкевича цього року підтримує постановку українсько-польської поетичної вистави за віршами Василя Муліка та Казімежа Вєжинського — частини циклу «вірші в укриттях», що триває в Дрогобичі з 2022 року в межах ШульцФесту.
Організатори запрошують усіх охочих долучитися до подій «Другої Осені» та спільно вшанувати спадщину Бруно Шульца й силу культури, що тримає нас у часи війни.
Програма фестивалю за лінком.