У Дрогобичі вшанують пам'ять письменника та художника Бруно Шульца

19–20 листопада у Дрогобичі вже в двадцять четверте відбудеться щорічний Міжнародний літературно-мистецький проєкт «Друга Осінь» — подія, що вшановує пам’ять Бруно Шульца та утверджує цінність творчості й уяви як сили, здатної долати смерть і забуття. Назва фестивалю відсилає до однойменного оповідання Шульца та символізує іншу перспективу життя — життя культури, що триває попри трагедії.

Проєкт, присвячений роковинам загибелі Бруно Шульца, організовує Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька Дрогобицького університету спільно з Краківським університетом Комісії національної освіти, Товариством «Фестиваль Бруно Шульца» (Люблін), Генеральним консульством РП у Львові, Польським Інститутом у Києві, Інститутом Адама Міцкевича та численними партнерами. «Друга Осінь» об’єднує людей, для яких література і мистецтво є важливими опорами у часи боротьби України з російським терором та варварством.

Фото: фото організаторів співорганізаторка "Другої осені" Віра Меньок, професор Павел Прухняк та есеїст та перекладач Юрко Прохасько

Традиційно дводенний цикл подій розпочнеться 19 листопада об 11:00 екуменічною зустріччю та спільною молитвою — на місці загибелі Шульца та на Алеї Пам’яті. Тут вшановуватимуть як митця, так і всіх, хто присвятив себе збереженню пам’яті про нього та багатокультурну історію Дрогобича, а також загиблих захисників і захисниць України й усіх невинних жертв російської агресії.

Після молитви на гостей чекає велика культурна програма: зустрічі з українськими та польськими письменницями й письменниками, наукові дискусії, презентації, художня виставка за мотивами «Цинамонових крамниць», перформативна моновистава за текстами Шульца та українсько-польська поетична вистава в укритті Дрогобицького театру.

Фото: фото організаторів Проєкт "Друга осінь" 2024

Учасниками цьогорічної «Другої Осені» стануть Антон Логов, Орфеуш Якубішин, Йоланта Курська, Ґжеґож Ґауден, Андрій Павлишин, Богдан Задура, Григорій Семенчук, Остап Сливинський, Юрко Прохасько, Наталія Котенко-Вусатюк, Лукас Йоура, Данило Ільницький, Павел Решка, Олександр Бойченко, Наталя Ткачик, Яцек Подсядло, Павел Прухняк, Лотар Квінкенштайн, Ґжеґож Юзефчук, Анна Прухняк, Юрко Федчук, Катажина Кучинська-Кошани, Магдалена Рабізо-Бірек, Моніка Шнайдерман, Кшиштоф Скібський, Катерина Гладка, Мацєй Трамер, Юзеф Олєйнічак.

Інститут Адама Міцкевича цього року підтримує постановку українсько-польської поетичної вистави за віршами Василя Муліка та Казімежа Вєжинського — частини циклу «вірші в укриттях», що триває в Дрогобичі з 2022 року в межах ШульцФесту.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до подій «Другої Осені» та спільно вшанувати спадщину Бруно Шульца й силу культури, що тримає нас у часи війни.

Програма фестивалю за лінком.