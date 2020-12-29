Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки

За допомогою пересадки органів одного донора лікарям вдалося врятувати чотири життя.

У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки
Фото: Олег Самчук

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше трансплантували печінку, від того ж донора було пересаджено ще серце та дві нирки.

Про це повідомив у Facebook директор лікарні Олег Самчук.

"Трансплантація печінки тепер і у Львові. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова ще чотири врятовані життя. У неділю у нашій лікарні пересаджено чотири органи: серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції", - написав Самчук.

Фото: Олег Самчук

За його словами, донор - 47-річна жінка, яка померла від крововиливу в мозок. Розрив аневризми. Після констатації смерті мозку її мама, брат і син дали згоду на донорство. 

Фото: Олег Самчук

Реципієнткою печінки стала 39-річна жінка із Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений, і врятувати її могла лише трансплантація. 

"Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин", - написав директор львівської лікарні.

Фото: Олег Самчук

Він розповів, що серце отримав 45-річний одесит. Після інфаркту його власний орган не міг виконувати свою функцію. Донорське серце було для нього єдиним шансом жити. Операцію виконували спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим і Гаврилом Ковтуном.

"Реципієнтами нирок стали жителі Тернопільщини - 35-річна жінка і 47-річний чоловік. Органи їм наші трансплантологи на чолі з Максимом Овечком пересаджували теж спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова", - додав Самчук.

Фото: Олег Самчук

Нагадаємо, 25 грудня в Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця. У Львівській клінічній лікарні медичної допомоги трансплантували серце 30-річному чоловікові з Мукачева, в якого воно зупинялося шість разів за рік та було в критичному стані після перенесеної пневмонії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також