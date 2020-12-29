За допомогою пересадки органів одного донора лікарям вдалося врятувати чотири життя.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше трансплантували печінку, від того ж донора було пересаджено ще серце та дві нирки.

Про це повідомив у Facebook директор лікарні Олег Самчук.

"Трансплантація печінки тепер і у Львові. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова ще чотири врятовані життя. У неділю у нашій лікарні пересаджено чотири органи: серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції", - написав Самчук.

Фото: Олег Самчук

За його словами, донор - 47-річна жінка, яка померла від крововиливу в мозок. Розрив аневризми. Після констатації смерті мозку її мама, брат і син дали згоду на донорство.

Фото: Олег Самчук

Реципієнткою печінки стала 39-річна жінка із Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений, і врятувати її могла лише трансплантація.

"Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин", - написав директор львівської лікарні.

Фото: Олег Самчук

Він розповів, що серце отримав 45-річний одесит. Після інфаркту його власний орган не міг виконувати свою функцію. Донорське серце було для нього єдиним шансом жити. Операцію виконували спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим і Гаврилом Ковтуном.

"Реципієнтами нирок стали жителі Тернопільщини - 35-річна жінка і 47-річний чоловік. Органи їм наші трансплантологи на чолі з Максимом Овечком пересаджували теж спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова", - додав Самчук.

Фото: Олег Самчук

Нагадаємо, 25 грудня в Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця. У Львівській клінічній лікарні медичної допомоги трансплантували серце 30-річному чоловікові з Мукачева, в якого воно зупинялося шість разів за рік та було в критичному стані після перенесеної пневмонії.