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Депутат селищної ради на Київщині підозрюється у замовленні убивства двох своїх опонентів

Поліція спрацювала на випередження.

34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради підозрюється у замовленні "послуг" кілера, який мав ліквідувати його опонентів - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села. Поліція запобігла замовному вбивству, інформує пресцентр МВС.

"Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої  жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток - 300 доларів", - йдеться у повідомленні.

Для затримання організатора запланованих злочинів були залучені бійці відділу швидкого реагування, оперативники ДВБ, Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, що у листопаді правоохоронці Миколаївської області затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена, скоєного 13 років тому.

З 2007 року злочинець конспірувався, переховувався від органів слідства та суду під чужим прізвищем, використовуючи документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з РФ, а повернувшись у 2013 році, відправився воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації.

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