З 2007 року злочинець переховувався від органів слідства та суду під чужим прізвищем.

Правоохоронці Миколаївської області затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена, скоєного 13 років тому.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

З 2007 року злочинець конспірувався, переховувався від органів слідства та суду під чужим прізвищем, використовуючи документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з РФ, а повернувшись у 2013 році, відправився воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації.

20 листопада миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули за місцем мешкання зловмисника у Дніпро та затримали його. Відомо, що замовник і виконавець убивства були затримані ще у грудні 2007 року. Обом суд виніс вирок - 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Третьому фігуранту тоді вдалося втекти. Слідчі заочно повідомили йому про підозру та оголосили в міжнародний розшук, а суд обрав запобіжний захід – арешт.

Під час обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи.

Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень за ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 (замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання - до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, за рішенням суду перебуватиме під вартою в СІЗО.

У поліції нагадали події 13-річної давності. Увечері 7 листопада 2007 року в Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Від отриманих поранень потерпілий загинув. На місці події слідчо-оперативна група виявила зброю з саморобним глушником і гільзи.

За декілька днів до цього на автостоянці, де підприємець зазвичай ставив особистий Range Rover, був виявлений пакет із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який не спрацював. Уже 8 грудня у Дніпропетровській області оперативники УБОЗ за участю спецпідрозділу "Сокіл" затримали учасників групи, яка організувала замовне вбивство.

Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Він мав з жертвою спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство. За роботу кілер мав отримати 5 тисяч доларів. Особу посередника, постачальника зброї та вибухівки встановили одразу. Попри конспірування фігуранта, миколаївські оперативники встановили його нове прізвище, де він переховується і затримали.