“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція зірвала "сходку" кримінальних авторитетів у Черкаській області

Серед присутніх ідентифіковано нинішніх "наглядачів" і "положенців" із Черкас, Полтави та Кам'янського.

Поліція зірвала "сходку" кримінальних авторитетів у Черкаській області
Фото: скрін відео

У Черкаській області правоохоронці затримали учасників "сходки" кримінальних авторитетів під час застілля, коли ті відзначали звільнення одного з них з в'язниці.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

"На спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в Городищі один із закладів міста працює з порушенням карантинних вимог. Крім того, в повідомленні йшлося, що в приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину", - йдеться в повідомленні .

За інформацією поліції, в Городище приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. У фігурантів поліцейські вилучили зброю, ножі і гроші. Зараз 16 із них вже встановлені і перевірені в базах розшукуваних.

"Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх "наглядачів" і "положенців" із Черкас, Полтави та Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їх зв'язку з іншими представниками "кримінального світу", ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєння злочинів на території області", - сказав начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.

Раніше в листопаді "смотрящого" за Харківщиною кримінального авторитета СБУ затримала у Сумах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також