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Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Вони також дистанційно замінували українські позиції поблизу Ужівки.

Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: Макс Левин

Минулої доби, 22 листопада, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета. У районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, проте залишають за собою право на відкриття вогню у відповідь в разі загрози їх життю та здоров’ю", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, 21 листопада російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Вони з гранатомета стріляли біля н.п. Водяне. 

20 листопада зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. З боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

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