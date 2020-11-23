Стан здоров'я українського політв’язня Приходька критично погіршився, - Денісова

Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, який незаконно утримується в слідчому ізоляторі №1 в Ростов-на-Дону, критично погіршився.

Фото: телеграм Людмили Денісової

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Нашому співгромадянину, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - заявила вона.

Омбудсман стверджує, що через різке зниження слуху Олег Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги.

Крім того, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – з щурами, тарганами та комахами.

"Відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод такі факти порушення прав прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять пряму загрозу життю й здоров’ю Олега Приходька. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України Олега Приходька, зокрема терміново провести кваліфікований медичний огляд, забезпечити належні умови тримання відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями", - наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали торік 9 жовтня після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

7 вересня арешт українському активісту Олегові Приходьку продовжили на три місяці.