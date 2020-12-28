Окупанти на Донбасі 13 разів порушили "тишу" від початку доби

Протягом поточної доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ бойовиків.

Більшість порушень були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує пресцентр ОС.

Так, неподалік Водяного збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, який було збито українськими військовими.

Поблизу Чермалика російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один український військовий отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Південним збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень домовленостей про припинення вогню - шість обстрілів та один проліт безпілотника. Один боєць отримав поранення.