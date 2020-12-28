МОН назвало дату реєстрації на пробне ЗНО-2021

Зареєструватися можна з 5 по 19 січня, тестування відбудуться 10 квітня.

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Результати пробного ЗНО 2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різницю у вартості пояснюють особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості, повідомляють у міністерстві. Так, кожен учасник/кожна учасниця зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Крім того, Український центр оцінювання якості освіти та ГС “Освіторія” за підтримки МФ “Відродження” підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти УЦОЯО докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Раніше у МОН запропонували брати плату за складання ЗНО з додаткових предметів.

Як повідомляли, випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, через поширення коронавірусу можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.