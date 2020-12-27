У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації

Він провів у реанімації 60 днів.

Завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександр Артемов помер від COVID-19. Він боровся з хворобою кілька місяців.

Про це у Facebook повідомила інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"Наш незмінний багатолітній завідувач інфекційної реанімацією спочатку в Олександрівській лікарні, потім - в 9 лікарні, останні роки - 5 лікарня міста Києва. Прекрасний лікар, прекрасний завідувач, чудова людина ... Ковід, 60 днів тільки реанімації", - написала Голубовська.

Фото: facebook.com/ogolubovska Александр Артемов

Нагадаємо, 4 листопада пішов з життя генеральний директор - головний лікар КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Валерій Домбик. Йому було 58 років.