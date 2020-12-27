Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
В РФ заборонили імпорт медичних масок
В РФ заборонили імпорт медичних масок
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації

Він провів у реанімації 60 днів.

Завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександр Артемов помер від COVID-19. Він боровся з хворобою кілька місяців.

Про це у Facebook повідомила інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"Наш незмінний багатолітній завідувач інфекційної реанімацією спочатку в Олександрівській лікарні, потім - в 9 лікарні, останні роки - 5 лікарня міста Києва. Прекрасний лікар, прекрасний завідувач, чудова людина ... Ковід, 60 днів тільки реанімації", - написала Голубовська.

Александр Артемов
Фото: facebook.com/ogolubovska
Александр Артемов

Нагадаємо, 4 листопада пішов з життя генеральний директор - головний лікар КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Валерій Домбик. Йому було 58 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також