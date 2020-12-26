МАУ відновлює рейси до Азербайджану

Наразі МАУ - єдина авіакомпанія, яка працює на цьому маршруті.

Авіакомпанія МАУ з 30 грудня відновлює регулярні рейси до Азербайджану за маршрутом "Київ-Баку".

Про це повідомляє avianews.

Наразі МАУ - єдина авіакомпанія, яка працює на цьому маршруті.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: у середу і неділю - з Києва, у понеділок і четвер - з Баку.

В'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.

Також перед посадкою в літак пасажир повинен пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

Нагадаємо, МАУ не відновлювала прямі рейси в Баку через конфлікт в Нагірному Карабасі. 27 вересня МАУ також скасувала рейси до Єревана через війну в Карабасі.