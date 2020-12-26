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На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст

Легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
Фото: ДСНС

У Житомирській області легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Водій та один із пасажирів зуміли самостійно вибратися з транспортного засобу, а ще один пасажир (2003 р. н) впав під міст з висоти біля 7 м.

“Рятувальники разом із медиками спустилися до нього та, після надання першої невідкладної допомоги, поклали травмованого на ноші і транспортували його до «карети» швидкої допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до центральної районної лікарні м. Радомишль з травмами різного ступеню важкості.

Крім того, вчора в Житомирі рятувальники допомагали витягнути автомобіль швидкої допомоги із бездоріжжя.

Нагадаємо, Бродівський районний суд Львівської області засудив місцевого священника до трьох років позбавлення волі за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

На Одещині в ДТП постраждали троє дітей та четверо дорослих, одна з автівок від удару злетіла в кювет.

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