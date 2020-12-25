В Україну ввозили контрабандні брендові товари під виглядом штучних ялинок

Державне бюро розслідувань викрило контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на понад 40 млн грн.

Незаконне переміщення брендових товарів здійснювалося за систематичного сприяння посадових осіб низки правоохоронних органів. Про це повідомили на сторінці ДБР у Facebook.

Зокрема, контрабандою ввозили мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники, мобільні аксесуари, брендовий одяг.

"За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок. 2 грудня 2020 року працівники ГУ Нацполіції у місті Києві зупинили вказану вантажівку та виявили зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні Нацполіції у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Слідчі обшукали митний пункт "Ягодин" Волинської митниці та вилучили речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

За попередніми підрахунками слідчих, у автомобілі було 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень. Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що 3 грудня Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

За різні суми неправомірної вигоди зловмисник гарантував не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.