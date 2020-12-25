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Епіфаній привітав вірян західного обряду з Різдвом

"Попри все, ми бачимо, що прихід Сина Божого у цей світ дає можливість людям змінитися на краще". 

Епіфаній привітав вірян західного обряду з Різдвом
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Митрополит Київській та всієї України Епіфаній привітав вірян західного обряду з Різдвом Христовим.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що подія Різдва Христового об'єднує усіх у мирі та злагоді одне з одним. 

"Понад два тисячоліття минуло від Різдва Христового, і цей час супроводжувався різноманітними викликами та випробуваннями. Але попри все, ми бачимо, що прихід Сина Божого у цей світ дає можливість людям змінитися на краще. Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, Який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання", - зазначив предстоятель Православної церкви України. 

У 2015 році на той момент секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з ідеєю перенести святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) такий крок підтримав. Президент Петро Порошенко сказав, що не має права вирішувати, коли в Україні слід святкувати Різдво Христове, але назвав мудрим святкувати його двічі.

У 2017 році Порошенко підписав указ про всеукраїнський вихідний 25 грудня.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріють" Церква та віряни. За його словами, понад 60% українців проти святкування 25 грудня.

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