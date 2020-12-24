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Генштаб назвав число втрат ЗСУ на Донбасі від початку року

Бойові втрати становили 49 військових, 15 з них за час перемир'я.

Генштаб назвав число втрат ЗСУ на Донбасі від початку року
Фото: Макс Левин

З початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових, поранено понад 300 бійців.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна.

Водночас там відзначають суттєве зменшення бойових втрат з початком "повного і всеосяжного припинення вогню" 27 липня.

"У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я", - сказано в повідомленні.

Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. З них за час перемир'я - 15.

З 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових. Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

"З введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - відзначають у Генштабі.

У Генштабі також повідомили про небойові втрати армії за рік. До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС за 2020 рік становить 70 осіб, з них з 27 липня - 15 осіб", - повідомляють у Генштабі.

Також до небойових втрат треба віднести загибель одного бійця 14-ї механізованої бригади, який 14 грудня зник зі свого підрозділу, а за кілька днів його тіло повернула так звана "Народна міліція ЛНР" зі слідами численних травм.

Кількість втрат так званих "армійських корпусів ДНР і ЛНР", у яких, за твердженням української влади, воюють також кадрові російські офіцери (Кремль це заперечує), невідома.

За даними Генштабу, бойові втрати станом на 18 грудня 2019-го становили 97 загиблих військових, інші загиблі - 77 осіб. Також було поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців отримали інші пошкодження.

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