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На Херсонщині у пожежах загинуло двоє осіб

Горіли нежитлова споруда та кімната у п’ятиповерховому будинку.

На Херсонщині у пожежах загинуло двоє осіб
Фото: пресслужба ДСНС

У Херсонській області за минулу добу у пожежах загинуло двоє осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У селі Стрілкове по вул. Садовій за межами житлового сектору згоріла нежитлова споруда. Вогнеборці на місці згарища виявили обгоріле тіло загиблої жінки.

Причина пожежі встановлюється.

У смт Асканія-Нова по вул. Центральній горіла кімната на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.

У нежитловій кімнаті горіли сміття та диван. На місці події виявлено загиблого чоловіка без певного місця проживання.

Попередня причина пожежі – необережність при курінні.

Нагадаємо, у Полтавській області під час пожежі у залізничному вагоні загинуло двоє людей.

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