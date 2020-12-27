На Херсонщині у пожежах загинуло двоє осіб

У Херсонській області за минулу добу у пожежах загинуло двоє осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У селі Стрілкове по вул. Садовій за межами житлового сектору згоріла нежитлова споруда. Вогнеборці на місці згарища виявили обгоріле тіло загиблої жінки.
Причина пожежі встановлюється.
У смт Асканія-Нова по вул. Центральній горіла кімната на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.
У нежитловій кімнаті горіли сміття та диван. На місці події виявлено загиблого чоловіка без певного місця проживання.
Попередня причина пожежі – необережність при курінні.
Нагадаємо, у Полтавській області під час пожежі у залізничному вагоні загинуло двоє людей.