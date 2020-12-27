Окупанти сьогодні стріляли поблизу Мар’їнки та Авдіївки

На Донбасі окупанти три рази порушили режим тиші.

Протягом поточної доби, 27 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував безпілотник, роботу якого українці зупинили після перетину лінії розмежування.

“На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Окупанти, зокрема, обстріляли приватний будинок у Водяному.