Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
ГоловнаСуспільствоЖиття

Двоє шахтарів на Луганщині потрапили під обвал

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Двоє шахтарів на Луганщині потрапили під обвал
Фото: Владислав Мусиенко

Двоє гірників шахти "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля" потрапили під завал.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

"До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27.12.2020 о 23-40 стався завал у 4 південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходиться два працівники з одним із яких є зв'язок", - йдеться в повідомленні.

За словами лідера незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайла Волинця, бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука.

"Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився.Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику", - написав Волинець.

Нагадаємо, наприкінці червня у Луганській області через обвал загинув шахтар. Ще одну людину було госпіталізовано з переломами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також