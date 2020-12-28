Двоє шахтарів на Луганщині потрапили під обвал

Двоє гірників шахти "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля" потрапили під завал.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

"До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27.12.2020 о 23-40 стався завал у 4 південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходиться два працівники з одним із яких є зв'язок", - йдеться в повідомленні.

За словами лідера незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайла Волинця, бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука.

"Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився.Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику", - написав Волинець.

Нагадаємо, наприкінці червня у Луганській області через обвал загинув шахтар. Ще одну людину було госпіталізовано з переломами.