Йому загрожує до п’яти років з конфіскацією майна.

У Львові затримали 19-річного юнака з Києва у шапці з емблемою Радянського Союзу - серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.

Про чоловіка із забороненою комуністичною символікою у поліцію повідомив очевидець, інформує пресслужба обласної поліції.

Випадок трапився у понеділок, 28 грудня, близько 16:30 у центрі міста.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка. На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці", - сказано в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. За ч.1 ст.436-1 ККУ (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного режиму) передбачено позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна.

Комуністичну символіку в Україні заборонили у квітні 2015 року.