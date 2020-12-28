НАБУ і ДБР закрили ще шість проваджень про недостовірне декларування високопосадовців

З травня було виявлено порушення у 97 деклараціях.

Національне антикорупційне бюро закрило ще шість кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що ці провадження були відкриті за результатами повної перевірки декларацій.

Зокрема, НАБУ закрило провадження стосовно депутата Ради VIIІ скликання Ігоря Шкірі, який не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн (зокрема, 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини); мера Дніпра Бориса Філатова, у деклараціях якого за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн; судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, яка не задекларувала автомобіль Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, що належить її чоловікові; депутата Андрія Павелка, який не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», користування квартирою); судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Станіслав Ричка, який не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир.

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. грн.

Всього з травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів.

"Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо. Також лишається заблокованою робота НАЗК. Закон, який відновлює функції Агентства, досі не набув чинності", - наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. НАЗК повідомило, що закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КСУ.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування ухвалила компромісний варіант законопроєкту. 7 грудня документ підписав спікер Ради Дмитро Разумков. У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів.

В ЄС назвали новий закон щодо е-декларацій "недостатнім".

23 грудя Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, яка була скасована скандальним рішенням Конституційного суду. Документ також передбачає відповідальність за умисне неподання декларації.