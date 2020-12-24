Голові ОАСК Павлу Вовку вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

Його чекають на засіданні 5 січня, повідомили на каналі Національного антикорупційного бюро в Telegram. Вовку мають обрати запобіжний захід.

"Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого екснародним депутатом, президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість", - повідомили детективи.

Вовк повістку порвав і викинув з машини.

Фото: nabu.gov.ua Фото: nabu.gov.ua Фото: nabu.gov.ua

Ім'я організатора свята не називають, втім екснардеп Сергій Ківалов є президентом Національного університету "Одеська юридична академія".

Окрім Павла Вовка, на святі були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів.

"Вручення повістки за наведених обставин зумовлено тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді. Ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного. Тому слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток «у зв’язку із відмовою особи від їх отримання»", - додали в НАБУ.

Через це НАБУ оголосило Вовка в розшук та скерувало до Генерального прокурора проєкти клопотань до ВРП про надання дозволу на затримання та утримання підозрюваного під вартою. Втім проєкти генпрокурорка Ірина Венедіктова досі не підписала.

Павло Вовк проігнорував і вчорашнє засідання у ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Насамкінець зазначимо, що така абсурдна ситуація, коли голова суду систематично ігнорує виклики до іншого суду, склалася через неможливість затримати голову ОАСК з огляду на його недоторканність та імунітет, які використовуються не для забезпечення правосуддя, а для ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органу досудового розслідування та суду. Відсутність належного реагування на ситуацію з боку Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя, ігнорування ініційованих НАБУ клопотань свідчать про системну кризу у правоохоронній та судовій системі", - підсумували в НАБУ.

Нагадаємо, що 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.