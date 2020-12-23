26-річний киянин продавав "вірус", що привласнює гроші з крипто-гаманців громадян

Зловмиснику загрожує до шести років за ґратами.

Кіберполіція Київщини викрила хакера у розповсюджені "вірусу", що привласнює гроші з крипто-гаманців громадян. 26-річний киянин самотужки розробив шкідливе програмне забезпечення.

Свою розробку він продавав на хакерських форумах за понад 5 тисяч гривень. Також фігурант пропонував безкоштовну версію, яка працювала безпосередньо на нього, інформує пресслужба обласної поліції.

"Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Київщини спільно зі слідчим підрозділом Дарницького управління поліції Києва викрили громадянина у несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів. Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа, а далі – надавало доступ зловмисникам до крипто-гаманця користувача", - сказано в повідомленні.

Наразі кіберполіцейські встановлюють коло потерпілих від такої діяльності осіб та суму збитків.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - позбавлення волі на строк до шести років.