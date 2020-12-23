Катастрофа Ан-26 на Харківщині: командувача Повітряних сил ЗСУ відпустили під зобов'язання

Командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів.

Печерський суд Києва 22 грудня, який розглядав справу авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Запобіжний захід у виді особистого зобов'язання обрано командувачу Повітряних сил Збройних сил України, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави. Їх обох підозрюють у порушенні правил польотів, підготовки до них та порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Раніше повідомляли, що суд арештував керівника польотів Олександра Жука і командира військової частини А-4104 в Чугуєві В’ячеслава Глазунова.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Наприкінці жовтня урядова комісія назвала фактори, що призвели до катастрофи літака з курсантами на Харківщині. Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

18 грудня командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, а також керівникові польотів і командиру військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, оголосили підозру у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині.