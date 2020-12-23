​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
Концентрація страху
Концентрація страху
"Датагруп" купила провайдера Volia
"Датагруп" купила провайдера Volia
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
ГоловнаПраво

Справи Майдану: суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка

Якименко втік з материкової частини України 22 лютого 2014 року.

Справи Майдану: суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка
Александр Якименко

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про проведення спеціального (заочного) розслідування стосовно колишнього глави Служби безпеки України Олександра Якименка.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

Мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

У лютому 2018 року суд уже дозволяв заочне розслідування справ проти керівництва СБУ часів Януковича у справі про розстріли на Майдані.

Якименко втік з материкової частини України 22 лютого 2014 року. У березні 2015 року йому висунули звинувачення в незаконному оголошенні АТО під час Майдану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також