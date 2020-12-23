Справи Майдану: суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про проведення спеціального (заочного) розслідування стосовно колишнього глави Служби безпеки України Олександра Якименка.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

Мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

У лютому 2018 року суд уже дозволяв заочне розслідування справ проти керівництва СБУ часів Януковича у справі про розстріли на Майдані.

Якименко втік з материкової частини України 22 лютого 2014 року. У березні 2015 року йому висунули звинувачення в незаконному оголошенні АТО під час Майдану.