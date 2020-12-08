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В ЄС назвали ухвалений Радою закон щодо е-декларацій "недостатнім"

Боррель і Варгеї "наполегливо закликали Україну продовжити зусилля" зі зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

В ЄС назвали ухвалений Радою закон щодо е-декларацій "недостатнім"
Фото: EPA/UPG

Закон про відновлення відповідальності скасованої скандальним рішенням Конституційного суду за недостовірне декларування, ухвалений Радою 4 грудня, не матиме достатнього ефекту для запобігання корупції.

Про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю під час телефонної розмови у вівторок, 8 грудня.

Розмова відбулась замість відкладеної Ради асоціації Україна-ЄС, у ній також взяли участь також єврокомісар з сусідства Олівер Варгеї та українська віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, передає DW.

"Верховний представник наголосив на важливості відновлення кримінальної відповідальності за хибне декларування. Він зазначив, що нещодавно проголосований закон щодо декларацій, хоча і є кроком у правильному напрямку (…), має кілька недоліків і не створює необхідних запобіжників, а також не матиме ефекту запобігання корупції", - повідомили в зовнішньополітичній службі ЄС.

Боррель і Варгеї "наполегливо закликали Україну продовжити зусилля" зі зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. "Вони наголосили, що ефективна судова реформа залишається життєво важливою частиною цих зусиль", - додається у повідомленні.

Єврокомісар Варгеї запевнив співрозмовників, що ЄС продовжить допомагати Україні долати пандемію коронавірусу, впроваджувати та імплементувати угоду про асоціацію. Представники ЄС також вказали Шмигалю та Стефанішиній на важливість поваги до демократії, верховенства права та прав людини, включно з правами осіб, які належать до національних меншин.

Боррель додав, що "Євросоюз вивчає можливості поглибити секторальну співпрацю з Україною, включно з зеленою та цифровою сферами, а також продовжить підтримувати стратегічну орієнтацію України на тіснішу інтеграцію з Євросоюзом". Також глава дипломатії ЄС вказав на "прогрес України на шляху реформ, попри дестабілізаційні дії Росії та конфлікт на Сході, а також виклики, які створює пандемія коронавірусу".

Нагадаємо, в листопаді Комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив доповідь щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати невдоволені браком прогресу в судовій реформі та протидії впливу олігархів.

Раніше в листопаді в ЄС закликали Україну навести порядок в антикорупційній роботі.

У жовтні Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Раніше повідомляли, що Україна та Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС за фізичної участі делегацій у Брюсселі 11 лютого 2021 року.

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