Депутати Київради поділили комісії

Депутати Київської міської ради на своєму засіданні у вівторок затвердили перелік постійних комісій.

За відповідне рішення проголосували 72 депутати при мінімально необхідних 61. Проти голосували фракції "Єдність" і "Європейська солідарність".

У Київраді IX скликання буде 16 постійних комісій (у попередньому скликанні було 13).

Попередній поіменний список комісій у своєму телеграм-каналі опублікувала депутатка Ксенія Семенова.

Керівництво в них поділили так, що "Європейська солідарність" і "Слуга народу" отримають по три комісії, решта фракцій - по дві.

Комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку очолив Андрій Вітренко ("Слуга народу").

Комісію з питань архітектури, містобудування та земельних відносин очолив Михайло Терентьєв ("УДАР").

Комісію з питань власності - Михайло Присяжнюк ("Слуга народу").

Комісію з питань транспорту, зв'язку та реклами очолив Олексій Окопний ("Європейська Солідарність").

Комісію з питань екологічної політики - Денис Москаль ("Батьківщина").

Комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу - Олександр Бродський ("Батьківщина").

Комісію з питань культури, туризму та суспільних комунікацій - Вікторія Муха ("УДАР").

Комісію з питань охорони культурної спадщини - Юлія Ярмоленко ("Єдність").

Комісію з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту - Вадим Васильчук ("Голос").

Комісію з питань охорони здоров'я та соціальної політики - Марина Порошенко ("Європейська солідарність").

Комісію з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами - Олександр Плужник ("ОПЗЖ").

Комісію з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції - Леонід Ємець ("Європейська солідарність").

Комісію з питань підприємництва та промисловості та міського благоустрою - Владислав Трубіцин ("Слуга народу").

Комісію з питань регуляторної політики - Ігор Кириленко ("ОПЗЖ").

Комісію з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг - Максим Нефьодов ("Голос").

Комісію з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків - Роман Ярошенко ("Єдність").

Представники "Єдності" та "Європейської солідарності" скаржилися, що їх розкидали в комісії випадковим чином, і просили перевести до інших. Київрада відмовилася.

Через позицію опозиційних фракцій склалася ситуація, коли троє з трьох членів комісії з питань охорони культурної спадщини не хочуть у ній працювати.