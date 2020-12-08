Депутати Київради поділили комісії

Депутати Київської міської ради на своєму засіданні у вівторок затвердили перелік постійних комісій.
За відповідне рішення проголосували 72 депутати при мінімально необхідних 61. Проти голосували фракції "Єдність" і "Європейська солідарність".
У Київраді IX скликання буде 16 постійних комісій (у попередньому скликанні було 13).
Попередній поіменний список комісій у своєму телеграм-каналі опублікувала депутатка Ксенія Семенова.
Керівництво в них поділили так, що "Європейська солідарність" і "Слуга народу" отримають по три комісії, решта фракцій - по дві.
- Комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку очолив Андрій Вітренко ("Слуга народу").
- Комісію з питань архітектури, містобудування та земельних відносин очолив Михайло Терентьєв ("УДАР").
- Комісію з питань власності - Михайло Присяжнюк ("Слуга народу").
- Комісію з питань транспорту, зв'язку та реклами очолив Олексій Окопний ("Європейська Солідарність").
- Комісію з питань екологічної політики - Денис Москаль ("Батьківщина").
- Комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу - Олександр Бродський ("Батьківщина").
- Комісію з питань культури, туризму та суспільних комунікацій - Вікторія Муха ("УДАР").
- Комісію з питань охорони культурної спадщини - Юлія Ярмоленко ("Єдність").
- Комісію з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту - Вадим Васильчук ("Голос").
- Комісію з питань охорони здоров'я та соціальної політики - Марина Порошенко ("Європейська солідарність").
- Комісію з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами - Олександр Плужник ("ОПЗЖ").
- Комісію з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції - Леонід Ємець ("Європейська солідарність").
- Комісію з питань підприємництва та промисловості та міського благоустрою - Владислав Трубіцин ("Слуга народу").
- Комісію з питань регуляторної політики - Ігор Кириленко ("ОПЗЖ").
- Комісію з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг - Максим Нефьодов ("Голос").
- Комісію з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків - Роман Ярошенко ("Єдність").
Представники "Єдності" та "Європейської солідарності" скаржилися, що їх розкидали в комісії випадковим чином, і просили перевести до інших. Київрада відмовилася.
Через позицію опозиційних фракцій склалася ситуація, коли троє з трьох членів комісії з питань охорони культурної спадщини не хочуть у ній працювати.