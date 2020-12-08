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В Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює повноцінну роботу НАЗК

Законопроект №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" опрацьовується в комітеті.

В Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює повноцінну роботу НАЗК
Фото: liga.net

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

На сайті парламенту повідомляється, що наразі документ опрацьовується в комітеті.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зміни в законодавство передбачають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК і наділяють його необхідними повноваженнями і правами. Законопроєкт також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного Суду.

Законопроект передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

7 грдня повідомлялося, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".

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