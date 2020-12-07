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​Партія угорців пішла з першого засідання Закарпатської облради

Депутати відмовилися обирати голову облради і покинули сесійну залу.

​Партія угорців пішла з першого засідання Закарпатської облради
Закарпатська облрада
Фото: mukachevo.net

Політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської обласної ради.

Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.

Депутати відмовилися обирати голову облради і покинули сесійну залу.

Перед голосуванням, представник партії заявив, що вони не будуть голосувати за главу облради "через політичні переслідування".

Нагадаємо, 30 листопада СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Будапешт відразу відреагував на це, заявивши протест МЗС України та викликавши українського посла для консультацій.

Голова Закарпатської ОДА закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з обшуками, а МЗС України викликало посла Угорщини.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятними" дії СБУ. Також він поскаржився в НАТО на Україну через обшуки і знову пригрозив заблокувати засідання Ради Україна-НАТО.

Міністр закордонних справ Угорщини також попросив ОБСЄ направити на Закарпаття моніторингову місію.

Крім того, Україна заборонила в'їзд уповноваженому Уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі. Він агітував за певні кандидатури на місцевих виборах, чим порушив Виборчий кодекс, адже іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. Угорщина викликала посла України Любов Непоп до Міністерства закордонних справ через цю заборону. 

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