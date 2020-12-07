Зеленський розповів президенту Литви, як Україні вдалося зменшити приріст хворих на коронавірус

Президент України запросив Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили ситуацію з поширенням та запобіганням коронавірусу, поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку та епідемічну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що Україні вдалося зменшити приріст хворих завдяки "карантину вихідного дня". Він також подякував за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-19 країнам - членам Східного партнерства.

Зеленський також ознайомив Науседу з кроками, які здійснює Україна для досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки".

"Дякую Литві за незмінну, стійку підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Для України це надзвичайно важливо", - наголосив президент України.

Президенти також обговорили можливість проведення Конференції з реформ у Вільнюсі, перенесеної через пандемію на наступний рік.

Зеленський запросив Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва.

Нагадаємо, президент Литви Науседа скасував запланований у березні візит в Україну через загрозу коронавірусу. Зеленський зустрічався з ним у листопаді 2019 року в рамках офіційного візиту до Литви.