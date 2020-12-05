Степанов підписав технічні документи для отримання 8 млн доз антиковідної вакцини

Відповідно до прогнозів, вакцина має надійти в Україну весною 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання 8 млн доз вакцин від коронавірусу.

Про це він повідомив під час брифінгу сьогодні, 5 грудня.

“Вчора я підписав важливі технічні документи з альянсом GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації) – це наша ініціатива COVAX. Згідно з цією глобальною ініціативою, ми повинні отримати 8 млн доз вакцин”, – сказав він.

Степанов зазначив, що, відповідно до прогнозів, вакцина має надійти в Україну весною 2021 року.

“Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого – початок другого кварталу (наступного року). Це наше бажання і ми на цьому наголошуємо”, – додав Степанов.

Також, за його словами, міністерство наразі перебуває на фінальній стадії підписання угод з іншими виробниками вакцин від коронавірусу. “У нас розроблений чіткий план, розуміння, кого у першу чергу ми повинні вакцинувати”, – зауважив Степанов.

Додамо, цими вихідними в Україні діють карантинні обмеження помаранчевого рівня.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

В Кабміні обіцяють, що деякі групи населення отримають вакцину безкоштовно. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.