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Представників Офісу генпрокурора неочікувано викликали на засідання парламентського комітету

За словами Венедіктової, депутати хочуть заслухати звіт про резонансні розслідування. 

Представників Офісу генпрокурора неочікувано викликали на засідання парламентського комітету
Фото: gp.gov.ua

Представників Офісу генерального прокурора викликали на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради. 

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила на своїй сторінці в Facebook, що це було неочікувано.

За її словами, метою запрошення є звіт прокурорів про стан важливих і резонансних справ.

"Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів... Одна із справ - гучна справа Роттердам+. Розслідувалась більше трьох років - чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат. Парламент має право знати і відповідно реагувати на результати важливих для суспільства справ", – заявила Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно у НАБУ заявили про тиск на слідство у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась. Заступнику голови ОП Олегу Татарову підготували підозру, але Венедіктова, за інформацією НАБУ, зупинила її вручення. Після цього Офіс генпрокурора звинуватив НАБУ у "спробі публічної дискредитації" та тиску на Венедіктову.

У жовтні президент Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату".

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