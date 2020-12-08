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Рада ухвалюватиме бюджет 15 грудня, - Железняк

Тоді ж планують проголосувати законопроєкти про продовження особливого статусу Донбасу і повернення повноважень НАЗК.

Рада ухвалюватиме бюджет 15 грудня, - Железняк
Фото: facebook/Ярослав Железняк

Верховна Рада планує голосувати за проєкт держбюджету на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

У своєму телеграм-каналі нардеп написав, що рівно за тиждень - наступного вівторка, 15 грудня - Рада має намір ухвалити проєкт бюджету-2021 (№4000) в цілому, а також проголосувати законопроєкт про продовження особливого статусу Донбасу (№4467).

Також цього дня заплановано розгляд парламентом законопроєкту про повернення повноважень НАЗК (як продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КСУ), додав Железняк.

Учора Железняк повідомляв, що голосування за бюджет у другому читанні може пройти 15-18 грудня. Раніше в Раді говорили про те, що для цього збиратимуться на позачергове засідання.

Нагадаємо, у першому читанні держбюджет-2021 Рада ухвалила 5 листопада. 26 листопада Кабінет Міністрів на позачерговому засідання затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.

Законопроєкт про продовження особливого статусу Донбасу до парламенту внесли 7 грудня.

Сьогодні в Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює повноцінну роботу НАЗК.

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