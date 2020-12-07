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Голосування за бюджет в другому читанні може пройти 15-18 грудня, – нардеп Железняк

Раніше у парламенті не виключали, що збиратимуться для цього позачергово. 

Голосування за бюджет в другому читанні може пройти 15-18 грудня, – нардеп Железняк
Фото: Верховна Рада

Верховна Рада Україні з високою долею ймовірності голосуватиме за проєкт бюджету на наступний рік на пленарному тижні 15-18 грудня.

Раніше у Раді говорили про те, що для цього збиратимуться на позачергове засідання. За словами заступника голови фінкомітету парламенту, нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, "виглядає, що потенціал на позачергове поки вичерпався". Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"По-перше, потрібно ще порахувати голоси на сам Бюджет. Далеко не всі у тій же "слузі" (народу. - Ред.) задоволені фінальним текстом. По-друге, там в обмін на бюджет деяким группам/фракціям обіцяно проголосувати ще і їхні питання перед бюджетом... Та і комітет у найкращому випадку збереться в середу, і знову не факт, що буде Бюджет", - пояснив Железняк.

Він додав, що сьогодні спливає термін, за який Рада мала ознайомитися з фінальною версією проєкту бюджету.

"До речі, підписання бюджету можуть легко заблокувати протягом двох робочих днів постановою від будь-якого народного депутата. А тиждень то останній", – підкреслив Железянк.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабінет міністрів на позачерговому засідання затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.

28 листопада Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада розгляне проєкт Державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков припускав, що бюджет розглядатимуть або наступного пленарного тижня (з 15 грудня), або на позачерговому засіданні.

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