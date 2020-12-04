За 10 місяців заробітчани переказали в Україну $9,6 млрд, - НБУ

Майже чверть переказів - з Польщі.

Обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону в січні-жовтні 2020 року склав 9,56 мільярда доларів США.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Національного банку.

"За попередніми даними, у першому півріччі 2020 року найбільші обсяги переказів надійшли з таких країн: Польща (24,4% загального обсягу), США (10,1%), Сполучене Королівство (8,4%), Чеська Республіка (8,0%), Росія (7,4%), Італія (4,5%), Німеччина (4,4%)", - зазначили в НБУ.

За аналогічний період 2019 року до України надійшло на 2,3% більше переказів - на 9,78 мільярда доларів, додали в НБУ.

Нагадаємо, у 2019 році заробітчани переказали в Україну близько $12 млрд.

У першому кварталі-2020 в Україну надійшло $2,9 млрд переказів