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ФДМ продав спиртзавод на Вінниччині за 84 млн гривень

За тиждень п'ять спиртових активів перейшли у приватну власність.

Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна провів 13-й успішний аукціон з приватизації спиртзаводів "Укрспирту".

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"За результатами цього шаленого тижня, п'ять спиртових активів переходять у приватну власність! Потужний удар по монополії, якої вже, фактично, не існує в нашій країні. Буквально декілька секунд тому завершився аукціон з продажу майна Мартинівського МПД та зберігання спирту (40 км від Вінниці). Це вже 13-й спиртовий актив, для якого Фонд знайшов приватного інвестора", - йдеться у повідомленні.

За Мартинівський спиртзавод на торгах змагалися 5 компаній, а стартова ціна зросла у 2,7 разів - з 31,7 млн гривень до 84 млн.

Новий власник отримає адміністративний корпус, залізничне депо, солодовню, спиртосховище, бродильне відділення, а також транспортні засоби та устаткування.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, у вересні ФДМ розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" і Державного концерну "Укрспирт".

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн). 13 листопада ФДМ повідомляв про продаж восьмого спиртзаводу - у селищі Козлові на Тернопільщині. 30 листопада ФДМ продав Лужанський спиртзавод за 21 млн гривень.

1 грудня відбувся приватизаційний аукціон Хоростківського спиртозаводу на Тернопільщині. Завод продали за 55 млн та одну гривню. 2 грудня відбулася приватизація Залозецького спиртозаводу на Тернопільщині. 3 грудня ФДМ продав спиртзавод у Кам'янці-Подільському за 61 млн гривень.

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