"Велике будівництво" стало необхідним заходом стимуляції економіки у 2020, - економіст

За його словами, це не дало можливості українській економіці впасти так сильно.

Велике будівництво доріг стало тим необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році, яке забезпечить довготривалий розвиток надалі та ріст ВВП. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, виступаючи на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", пише РБК-Україна.

За його словами, саме "Велике будівництво" не дало можливості українській економіці впасти так сильно, як європейським сусідам, де падіння сягнуло 10%.

"Облікова ставка - 6 %, яка є найнижчою за всю історію незалежної України, дає можливість великим гравцям, таким як "Укравтодор", мати доступ до кредитного ресурсу у середині країни. Що своєю чергою є стимулом для розвитку, який забезпечить ріст у довгостроковій перспективі. Завдяки додатковим державним витратам, "Велике будівництво" вберегло українську експортозалежну економіку від більш стрімкого та глибокого падіння у кризовий 2020 рік", - наголосив Устенко.

Він також додав, що нині Україна отримує ефект синергії від мультиплікаційного ефекту взаємодії суміжних галузей під час "Великого будівництва". У довгостроковій перспективі, а йдеться про десятки років, це стане базою для економічного розвитку.

Самих бюджетних коштів не вистачить для виходу з кризи, очевидно, слід залучати інвесторів. І тут так само будівництво дорожньої інфраструктури є визначальним фактором.

"Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс росте, Україна мусить запропонувати інвестору додаткові умови", - зазначив експерт і додав, що будівництво доріг "також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, що пов’язані з міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості".

Устенко наголошує, в України є обмеження бюджетні, а саме - дефіцит. У 2020 році він очікувався на рівні 2,5%, по факту, будемо дуже близькі до позначки 7%. У 2021 році на рівні 5,3%.

"А це означає, що можливість користуватися грошима для таких проєктів, як "Велике будівництво", - обмежена. Ми вимушені шукати додаткові джерела фінансування, зокрема розглядати варіант залучення приватних капіталів. Розвиток концесії - доріг та інфраструктури - може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі та необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП має досягти позначки у 5%", - висловився Устенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вплив мультиплікативного ефекту від будівництва доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво" становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню.

Зокрема, економіст Михайло Кухар заявляв, що питома вага "Великого будівництва" у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому. У структурі проміжного споживання та ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт - 3,4%.