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Вкладникам банку "Аркада" виплатили понад 170 млн грн

ФГВФО продовжує відшкодовувати кошти вкладникам в межах гарантованої суми 200 тис. грн.

Вкладникам банку "Аркада" виплатили понад 170 млн грн
Фото: Макс Требухов

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує відшкодовувати кошти вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" в межах гарантованої суми 200 тис. гривень. На сьогоднішні вкладники цього банку вже отримали сукупно понад 170 млн грн.

Про це інформує пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що виплати вкладникам банку "Аркада" здійснюються через відділення банків-агентів Фонду: Ощадбанку, ПриватБанку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Кредобанку, Укргазбанку, ПУМБ, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсалбанку, Ідея Банку.

Фонд гарантування пропонує позичальникам банку "Аркада" скористатись програмою реструктуризації кредитів, які забезпечені іпотекою майна або майнових прав на нерухомість.

Нагадаємо, на підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку була введена тимчасова адміністрація.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада».

25 вересня Фонд розпочав процедуру ліквідації банку "Аркада", яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

4 вересня президента банку "Аркада" суд арештував на два місяці з альтернативою внесення застави в 21 млн грн. Президент банку "Аркада" - Костянтин Паливода. Станом на 1 червня 2020 року він опосередковано володів 74,80% акцій фінустанови.

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