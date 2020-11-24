Перші 100 шкіл з програми "Великого будівництва" готові, - Чернишов

100 шкіл, у яких було розпочато будівництво відповідно до програми президента «Велике будівництво», станом на сьогодні готові. Про це в ефірі програми «Ранок з Україною» розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Він нагадав, що, за програмою, до кінця 2020 року мають бути завершені щонайменше 100 шкіл, 100 садочків і 100 спортивних об’єктів по всій Україні. Загалом будівництво було розпочато в 134 школах, середня будівельна готовність яких на сьогодні, за даними ОДА, становить 95%. У садочках цей показник складає 94%, а готовність спортивної інфраструктури оцінюється у 90%.

«Велике будівництво» – це перший в Україні масштабний інфраструктурний проєкт, який виконується не на папері, а дійсно змінює якість життя мешканців громад. У цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об’єктів – шкіл, садочків, спортивних об’єктів, приймальних відділень. Зокрема, на сьогодні будівельні роботи завершені в 100 школах по всій країні. Програма не зупиняється, ми продовжимо її в наступні роки. Вже маємо на наступний рік потужний план з реконструкції та будівництва соціальних об’єктів, спортивної інфраструктури», – зауважив Олексій Чернишов.

За його словами, 2021 році 50% програми «Велике будівництво» займатимуть проєкти соціальної інфраструктури: школи, садочки, ЦНАПи та Центри безпеки. Ще 30% – проєкти економічного розвитку, такі як індустріальні парки і проєкти по залученню іноземних інвестицій, 20% – це музеї, замки та пам’ятки культури.