Обвинувачуваний у вбивстві сина ексдепутата Київради Соболєва частково визнав провину і назвав мету злочину

Він стверджує, що метою нападу було залякування.

Обвинувачуваний у вбивстві трирічного сина бізнесмена та ексдепутата Київради В'ячелава Соболєва Андрій Лаврега часткого визнав свого провину.

24 грудня в суді йому зачитали обвинувальний акт, пише "Судовий репортер". Лаврега заявив, що визнає свою провину і розкаюється, але сам обвинувальний акт визнає не повністю.

"Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Але стосовно 115 статті Кримінального кодексу [умисне вбивство] я не згоден повністю, так як жодного наміру завдавати… вбивати чи калічити Соболєва Вячеслава Олександровича я не мав. І слідство про це дуже добре знає", - заявив він.

За словами обвинувачуваного, постріл не був призначений для вбивства.

"Метою даної акції було, правильно сказати, залякування, а не вбивство", - заявив він.

Інший обвинувачений Євгеній Семенов провину не визнає. Наступне засідання у справі призначене на 20 січня.

Нагадаємо, що 1 грудня 2019 в Києві обстріляли автомобіль засновника першої мережі донецьких супермаркетів і на той момент депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті загинув його трирічний син.

Через 12 годин після події поліції вдалося затримати підозрюваних у вбивстві дитини.

4 грудня підозрюваних заарештували на два місяці без права внесення застави.

17 грудня поліція і прокуратура встановили підозрюваного в організації замаху на Соболєва. Це - 25-річний громадянин Росії.

У січні Офіс генерального прокурора доручив розслідувати кримінальну справу за фактом нападу на сім'ю депутата Київради В'ячеслава Соболєва і вбивства його 3-річного сина Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Також було змінено групу прокурорів.

30 квітня 2020 заочно повідомили про підозру ймовірному причетному до замаху на вбивство депутата Київради В'ячеслава Соболєва і вбивства його трирічного сина. Фігуранта справи оголошено в міжнародний розшук.