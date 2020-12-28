ВАКС продовжив термін дії зобов'язань нардепу Юрченку

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків народному депутату Олександру Юрченку (виключений зі "Слуги народу"), якого підозрюють в отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У четвер, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народного депутата Верховної Ради України. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Юрченко зобов'язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особою, зазначеною в ухвалі; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов'язків нардепу продовжили до 24 лютого.

Нагадаємо, за даними слідства, Юрченко підозрюється в тому, що він завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Наприкінці вересня Юрченко вийшов з СІЗО під заставу у 3 млн гривень.