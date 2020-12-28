Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській міськраді

На думку правоохоронців, загальна вартість робіт по облаштуванню громадських об'єктів завищена на понад 200 тис. гривень.

Фото: mk.npu.gov.ua

Правоохоронці 28 грудня провели ряд обшуків у робочих кабінетах посадовців Миколаївської міської ради та в офісах компанії-підрядника за підозрою у привласненні коштів місцевого бюджету, виділених на облаштування громадських місць.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Відомо, що у жовтні 2019 року між підрядною організацією та з Департаментом житлового-комунального господарства Миколаївської міської ради була укладена угода щодо капітального ремонту скверу та території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова в Заводському районі Миколаєва. В ході розслідування встановлено, що роботи за вказаним договором проводились не в повному обсязі, а загальна їхня вартість завищена на понад 200 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків вилучена службова документація, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази, зазначили у поліції.

Фото: mk.npu.gov.ua

За даними правоохоронців, начальнику одного з відділів Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 17 грудня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в Міністерстві культури та інформаційної політики. Обшуки пов'язані з розслідуванням у сфері охорони культурної спадщини.