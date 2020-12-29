Сезон річкової навігації на Дніпрі продовжили до 15 січня 2021 року

В Мінінфраструктури хочуть здійснювати судоплавство Дніпром упродовж всього року.

Державна служба морського та річкового транспорту продовжила сезон навігації на річці Дніпро до 15 січня наступного року.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"Морська адміністрація продовжила сезон річкової навігації на Дніпрі до 15 січня 2021-го. І якщо надалі погода дозволятиме, ми хочемо здійснювати цю навігацію цілий рік", - зазначив очільник міністерства Владислав Криклій.

У МІУ додали, що попри коронакризу та зміни до держбюджету, триває капремонт шлюзів на Дніпрі. Наразі вдалося забезпечити фінансування цих проєктів за рахунок єврокоштів у розмірі 232,2 млн грн, які були отримані на початку серпня.

Нагадаємо, у 2017 році МІУ повідомляло про плани відновити повноцінні пасажирські перевезення Дніпром.

У 2015 році Мінінфраструктури обіцяло зробити Дніпро судноплавним протягом усього року. Попередня влада планувала відновити судноплавство на Дніпрі за 5-7 років.