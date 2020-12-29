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​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Згідно з указом, Кривоноса направлено у розпорядження Міноборони.

​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ № 604/2020 президент підписав 29 грудня.

Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони.

25 грудня в інтерв’ю виданню "Фокус" Зеленський заявив, що у випадку, якщо Росія нападе на Україну з боку окупованого нею Криму, будуть мобілізовані всі українці - і чоловіки, і жінки. У відповідь в інтерв'ю виданню "Новое время" Кривонос заявив, що вважає таку ідею нереалістичною і шкідливою: "Ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч".

"Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні", – зазначив Кривонос. Він зазначив, що держава має ідеологічно виховувати мобілізаційний резерв. 

Також Сергій Кривонос розкритикував спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, заявивши, що той завів у 2018 році групу снайперів на мінне поле на Донбасі. Сам Арестович каже, що це неправда і "легенда, яку склепав Кривонос".

Нагадаємо, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України генерал Сергій Кривонос був призначений головою комісії указом п'ятого президента України Петра Порошенка 9 квітня 2019 року. 12 березня Порошенко офіційно представив Кривоноса як заступника секретаря РНБО. Новопризначений заступник пообіцяв покарати "щурів, що крадуть в армії".

У листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса зі складу двох комісій. В РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони.

У 2019 році Кривонос був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка

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